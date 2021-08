Cristiano Ronaldo al City, Rooney dice no: “Io non avrei mai giocato lì o a Liverpool”

Il parere dell'ex calciatore nonché compagno di CR7

NON LO VEDO - "È interessante, ma non riesco a vederlo con la maglia del City", ha detto Rooney. "Non credo che uno con il passato di Cristiano possa andare al City. Penso che tu debba fare ciò che è giusto per te come persona, per la tua famiglia. Qualche giocatore lo ha fatto (di andare sia allo United che al City ndr) ma non giocatori del livello di Cristiano. Non credo che abbia bisogno di passare al City. Io lo vedo al Psg. In ogni caso tutti sanno che io non avrei mai giocato per il Liverpool o il Manchester City. È ovvio, ma siamo tutti diversi".