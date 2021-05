Cristiano Ronaldo allo Sporting, altro indizio: arriva maglia per mamma Dolores

Regalo speciale ricevuto dalla madre del portoghese. Ancora a tinte biancoverdi...

Come mostrato sui social, precisamente attraverso una storia Instagram dalla sorella di CR7Elma, alla signora Dolores è arrivata una maglia autografata del giocatore per festeggiare il titolo appena conquistato. "Come mi avevi promesso. Mia madre è felicissima. Grazie mille per il tuo affetto, ti auguro il meglio". Evidentemente la sorella di Cristiano Ronaldo e il giocatore aveva avuto in precedenza uno scambio di battute per far felice la mamma dell'asso ora alla Juventus. Chissà che questa ulteriore spinta non possa convincere definitivamente il cinque volte Pallone d'Oro a tornare "a casa"...