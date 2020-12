Cristiano Ronaldo: “Amo la boxe e la preferisco al calcio in tv. Voglio continuare a giocare a lungo”

Fermi tutti: parla Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus è uno dei protagonisti del documentario prodotto da DAZN “Parallel Words” che ha dato modo al portoghese di raccontare alcuni dettagli personali ad oggi ancora inediti.

Cristiano Ronaldo: la boxe e il futuro

“Il mio rapporto con la boxe? Quando ero al Manchester United un allenatore faceva boxe con me. Penso che praticarla possa fare bene a un calciatore perchè acuisce i tuoi sensi e impari a muoverti”, ha esordito CR7. “La boxe è più difficile perchè quando gareggi sei solo. Non credo che avrei potuto fare il pugile, è dura. Giocare a calcio è la mia passione, ma poi guardo altri sport in televisione. Tra una partita di calcio o un match di boxe preferisco senza dubbio la seconda opzione”, ha dichiarato Cristiano Ronaldo che poi sul futuro ha aggiunto: “A 33 anni inizi a pensare di essere in discesa ma io voglio continuare a giocare a calcio. La gente potrebbe pensare: ‘Cristiano è stato un giocatore incredibile ma adesso è lento’. Ecco. io non voglio che questo accada. Puoi prenderti cura del tuo corpo ma non è questo il problema. Dipende dalla tua testa, dalla tua motivazione ed esperienza. Federer ad esempio ha 39 anni ed è ancora al top”.