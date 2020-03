Cristiano Ronaldo, buone notizie dal Portogallo: dimessa la madre Dolores

In tempi duri come quelli del coronavirus, arrivano buone notizie almeno per Cristiano Ronaldo. La madre Dolores Aveiro, che nelle scorse settimane era stata ricoverata in ospedale per un sospetto ictus, è stata dimessa.

A riportarlo è Correio da Manha. Il portale lusitano spiega come a rivelare la notizia positiva sia stata Elma Aveiro, sorella di CR7. Inizialmente la signora Dolores era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Funchal, salvo poi essere trasferita in seguito in quello di Madeira per sottoporsi alle terapie del caso. I rapidi progressi le hanno consentito di tornare a casa poco più di due settimane dopo il problema accusato. In questo modo anche Cristiano Ronaldo potrà starle maggiormente vicino dopo essere partito dall’Italia in Portogallo dove ora dovrà finire la quarantena preventiva dopo il caso di coronavirus a Daniele Rugani.