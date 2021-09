Cristiano Ronaldo cambia casa a Manchester per colpa delle…pecore

Il riposo del portoghese disturbato dalle pecore

Due partite dal suo ritorno a Manchester e tre reti. Dopo la doppietta al Newcastle in Premier League, Cristiano Ronaldo ha segnato ancora con lo United anche la sua rete è stata vana nella sfida di Champions League contro lo Young Boys. Ad ogni modo il portoghese non ha alcuna intenzione di smettere di essere protagonista e di fare al meglio il suo lavoro. Per questa ragione continuerà a fare di tutto per essere al top. Proprio la necessità di essere in piena forma lo ha portato a prendere una particolare decisione: trasferirsi da una villa ad un'altra abitazione perché impossibilitato a dormire bene. Il motivo? Le troppe pecore che spesso pascolavano nelle vicinanze della sua dimora...

Come riportato dal Sun, Cristiano Ronaldo è stato costretto a traslocare a causa delle pecore che belavano in continuazione. Il fuoriclasse portoghese del Manchester United si era trasferito in una villa in campagna lontana dai rumori della città ma evidentemente abbastanza vicina da dove si trovavano diverse pecore che belavano di continuo. Troppo rumore e, ovviamente, anche per una questione di sicurezza dei propri piccoli, CR7 ha optato per il trasferimento. Ora Cristiano Ronaldo si trova nel Cheshire, in una casa con piscina, sala cinema e un garage per alcune delle sue macchine da 17 milioni di sterline.