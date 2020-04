Cristiano Ronaldo cambia casa: nuova villa di lusso a Caniçal

Cristiano Ronaldo, un mese dopo aver fatto ritorno nella sua Madeira, ha deciso di lasciare la sua casa di Funchal in cui stava trascorrendo l’isolamento dovuto all’emergenza coronavirus in compagnia della famiglia, per spostarsi in una villa di lusso a Caniçal.

Ad affermarlo è Correio da Manha che spiega come il portoghese della Juventus abbia affittato la villa di lusso per avere maggiore spazio e maggiore privacy dato che prima condivideva l’abitazione anche con sorelle, madre e nipoti. Cristiano Ronaldo spenderà quindi 4mila euro a settimana pur di stare da solo con Georgina e i suoi figli. La nuova dimora avrebbe a disposizione 5 camere da letto, una sala giochi per i 4 bambini, una palestra, una piscina e tutti i confort del caso.