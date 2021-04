Cristiano Ronaldo, caso Mayorga: la donna chiede maxi risarcimento da 56 milioni

L'indiscrezione del Mirror sul portoghese e il caso del 2009

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo. Oltre al momento di magra in zona gol e ai risultati piuttosto altalenanti della sua Juventus, dall'Inghilterra tornano a parlare del caso legato al presunto stupro del 2009 quando il portoghese si trovo a vivere una situazione molto intensa con l'ex modella Kathryn Mayorga che aveva mosso nei suoi confronti delle pesantissime accuse.