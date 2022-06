Cristiano Ronaldo, chiuso caso Mayorga: la decisione del giudice e le motivazioni

Si chiude per Cristiano Ronaldo la brutta vicenda legata al caso di stupro di Kathryn Mayorga. Secondo i giudici, la donna e il suo team legale si sarebbero "comportati in malafede". Lo ha deciso Jennifer Dorsey nel processo in sede civile contro il portoghese. CR7, lo ricordiamo, era stato accusato di violenza sessuale dalla donna, per dei presunti fatti risalenti al 2009.