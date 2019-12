Cristiano Ronaldo come LeBron James: il suo salto è da record

Cristiano Ronaldo ha stupito tutti, ancora una volta. Il colpo di testa vincente contro la Sampdoria è arrivato dopo un salto incredibilmente elevato. Una prodezza pazzesca, pensando che per colpire il pallone CR7 ha saltato di 70 cm, toccando un’altezza di 2,56 metri. Lo stacco, già di per sé incredibile, farebbe impallidire anche le stelle dell’NBA secondo quanto riportato da AS. Infatti, i cestisti delle squadre statunitensi toccano i 60-70 centimetri di media. Ronaldo è riuscito a toccare vette che per molti campioni della palla a spicchi non sarebbero accessibili. Un capolavoro nel capolavoro.