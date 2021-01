Cristiano Ronaldo, cosa significa la nuova esultanza con le mani

La Juventus vince e convince e lo fa grazie al suo trascinatore Cristiano Ronaldo. Anno nuovo e solito CR7 che con due reti permette ai bianconeri di trovare la prima vittoria del 2021. Ma oltre i gol, sono le esultanze del portoghese ad attirare l’attenzione. In occasione di una delle due marcature, infatti, il numero 7 della Vecchia Signora ha “lasciato da parte” per una volta il suo classico salto e il “Siuu”. Al suo posto, un gesto con le mani a formare, a quanto parrebbe, delle lettere.

Cristiano Ronaldo: la nuova esultanza

Dopo la prima rete della serata contro l’Udinese, Cristiano Ronaldo non si è prodotto nel classico salto con tanto di ‘Siuuu’ ma ha cercato di formare una lettera dell’alfabeto incrociando le mani. Un gesto che in tanti hanno associato al figlio Cristiano Junior che nelle scorse ore era stato pizzicato da suo padre a causa di un’alimentazione non troppo corretta per chi vuole fare il calciatore. Invece, poi, il mistero è stato svelato dai diretti interessati. Prima Georgina Rodriguez, la compagna del portoghese, e poi il giocatore stesso, hanno pubblicato su Instagram alcune stories e alcuni post dove si capisce come fosse un qualcosa di speciale tra loro. Un gesto d’amore per la coppia per dare il benvenuto al nuovo anno.