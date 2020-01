Cristiano Ronaldo da record anche fuori dal campo: compra l’appartamento più costoso del Portogallo

Cristiano Ronaldo da record anche fuori dal terreno di gioco. Come riporta Courrier International, CR7 è diventato il possessore dell’appartamento più costoso di sempre del Portogallo. Con una spesa di 7,2 milioni di euro per 287 metri quadri, per una media di 25mila euro al mq, all’interno di una delle strutture più apprezzate di Lisbona: il palazzo Castilho 203.

Di recente convertito in una serie di appartamenti di lusso, con prezzi che superano di gran lunga quelli di qualsiasi casa in città, il palazzo Castlho 203 è adesso ancora più famoso. Più precisamente l’intero piano 13 è diventato di proprietà di Cristiano Ronaldo. La nuova dimora del portoghese presenta tre suite, una spa, una piscina all’aria aperta e una vista a 360° su Lisbona, partendo proprio da Rua Castilho, considerata la via più nobile della capitale portoghese. Insomma, un altro record per CR7…