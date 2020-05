Cristiano Ronaldo da record: nuovo acquisto milionario

Cristiano Ronaldo è sempre da record. L’asso portoghese non bada a spese e si tuffa anche nel campo… dell’immobiliare.

Come riporta Correio da Manha il fenomeno della Juventus avrebbe acquistato un terreno di 10mila metri quadrati a Cascais, con delle spiagge da sogno nei dintorni e a circa 30 km da Lisbona. Il tutto per la “modica” somma di 8 milioni di euro. La nuova abitazione potrà essere affittata dagli interessati che vorranno godere di una delle zone più belle del Portogallo.

Altro affare per CR7

Ma Cristiano Ronaldo non è nuovo a questi investimenti. Infatti, solamente poco tempo fa aveva acquistato un appartamento da ben 7,2 milioni di euro per 287 metri quadri, per una media di 25mila euro al mq, all’interno del Palazzo Castilho 203, una delle struttura pià “in” del Portogallo