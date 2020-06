Cristiano Ronaldo da record: test fisici migliori rispetto a prima dello stop

Cristiano Ronaldo non smette di stupire. L’attaccante della Juventus è pronto più che mai a tornare in campo per il finale di stagione dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus.

A confermarlo sarebbero gli esiti dei test fisici degli ultimi giorni. Infatti, come riporta Tuttosport, le prove di forza con le macchine hanno fornito dati leggermente superiori rispetto a quelli di marzo, frutto dei rigorosi allenamenti in palestra di CR7 che nei mesi trascorsi a Madeira, dove si era trasferito il 9 marzo per seguire l’isolamento, ha lavorato incessantemente con gli attrezzi a disposizione. Cristiano Ronaldo avrebbe lavorato dalle tre alle quattro ore al giorno senza sosta e sarebbe giunto ai risultati attuali dimostrando ancora una volta la sua totale dedizione al suo lavoro.