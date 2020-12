Cristiano Ronaldo, dal campo ai videogame: diventa un personaggio di Garena Free Fire

Cristiano Ronaldo diventa un videogioco. Il centravanti della Juventus e del Portogallo sbarca nel mondo di Free Fire, il gioco d’azione più popolare tra i cellulari Android e iOS. Il portoghese, da tempo “ambasciatore” dei giochi legati al calcio vestirà ora dei panni inediti.

Cristiano Ronaldo diventa un videogioco

CR7 diventerà Chrono, un cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli futuristica. Dai gol sul campo da calcio, a tante vittime nel mondo di Farena. L’annuncio è arrivato in queste ore da parte proprio di Free Fire attraverso un video promozionale apparso sui canali social. L’attaccante portoghese entrerà ufficialmente nel gioco a partire dal prossimo 19 dicembre. Grande soddisfazione da parte del produttore del videogioco Harold Teo che ha commentato sul sito ufficiale dell’azienda: “Questa è una collaborazione davvero importante per Free Fire. Cristiano Ronaldo è un modello per molti di noi e riuscire ad avere una collaborazione diretta con lui e presentarlo a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo è davvero un’emozione unica”.

OGGI LA JUVENTUS CONTRO IL BARCELLONA (QUI PER VEDERLA)