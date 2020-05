Cristiano Ronaldo day: primo giorno alla Continassa dopo quarantena

Cristiano Ronaldo è arrivato alla Continassa. L’asso portoghese della Juventus inizia quello che può essere definito il suo primo giorno di lavoro in maglia bianconera dopo lo stop per l’emergenza coronavirus e la quarantena.

Alle 9.20 circa l’ingresso nel centro sportivo torinese a bordo della sua Jeep dai vetri oscurati e la mascherina di protezione. CR7 ha già pronto il programma per tornare al massimo della forma. Prima, tutti i test del caso, poi, possibile primo allenamento. Il portoghese potrebbe essere condotto nella struttura sanitaria da ingressi secondari e non accessibili al pubblico ma dopo i vari controlli iniziare subito a calcare nuovamente i campi della Continassa. Curioso come poco minuti prima dell’attaccante, sia arrivato anche Maurizio Sarri, tra i primi a voler accogliere proprio il suo numero 7.