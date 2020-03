Cristiano Ronaldo domani tornerà in Italia con un volo autorizzato

Nei giorni scorsi un ictus aveva colpito la mamma di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese si era precipitato in ospedale il giorno prima della gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Dopo qualche giorno, la madre stessa di CR7 aveva postato un messaggio di ringraziamento ai fan che le erano stati vicini.

TORNA DOMANI – Una settimana dopo Cristiano Ronaldo è tornato in patria per salutare la mamma e sincerarsi delle sue condizioni. L’asso portoghese infatti quest’oggi non si è allenato, ma tornerà a disposizione domani. Nonostante le restrizioni aeree messe in atto dal Portogallo, l’ex Real Madrid riuscirà a tornare dal Portogallo con un volo autorizzato e potrà ricominciare ad allenarsi. A riportarlo è Tuttosport.