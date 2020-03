Cristiano Ronaldo e Georgina in quarantena, ma lei viene pizzicata a fare shopping in centro

Cristiano Ronaldo è in quarantena a Funchal, a Madeira. Con lui, teoricamente, anche la compagna Georgina Rodriguez. I due sono stati visti di recente affacciati nel balcone della propria abitazione intenti a trascorrere del tempo in casa.

A seguito dei due casi di positività alla Juventus, con Daniele Rugani e Blaise Matuidi colpiti dal coronavirus, il portoghese dovrà stare ancora diversi giorni in casa. Ma se l’asso bianconero sembra rispettare il periodo di isolamento, lo stesso non si può dire della compagna. Infatti, come riportato da El Desmarque, nella giornata di lunedì, mentre CR7 si rilassa nella sua villa milionaria, Georgina Rodriguez è stata notata nel centro della città ed è stata pizzicata mentre faceva shopping, nonostante l’obbligo di isolamento e l’adesione alla campagna #yomequedoencasa, ovvero la versione spagnola di #iorestoacasa.