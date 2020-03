Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, pace fatta grazie al portoghese e una sua chiamata

Torna il sereno tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, non solo per la presenza del portoghese nel recente Clasico di Liga tra blancos e Barcellona, ma per una chiamata dell’asso della Juventus ai vertici societari, direttamente al patron Florentino Perez.

Il retroscena è raccontato da Marca che spiega come tra i due sia tornato un clima disteso dopo la cessione in bianconero di un anno e mezzo fa. CR7 avrebbe chiamato il presidente del Real Madrid per chiedere un posto speciale per il Clasico e da quella telefonata sarebbe ripreso un rapporto che non era più idilliaco come una volta. Il suo addio al club si era consumato tra diverse polemiche ed aveva lasciato dietro di se alcune tensioni. Ora, sembra tutto risolto con lo stesso Cristiano Ronaldo che ha fatto ‘pace’ anche con gli ex compagni, incontrati di nuovo anche nell’intervallo del big match contro il Barcellona dando il là anche a quale rumors su un suo possibile ritorno a Madrid.

La conferma di una serenità ritrovata sta anche nella chiamata che proprio il Real Madrid ha fatto successivamente al portoghese per conoscere la situazione di salute della madre Dolores, di recente ricoverata in ospedale. Tra CR7 e il Real Madrid, dunque, di nuovo un gran bel feeling. E chissà che in estate…

LA VOLONTA’ DI CRISTIANO RONALDO