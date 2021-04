Cristiano Ronaldo e la maglia gettata: rimprovero e (forse) multa per… il raccattapalle

“Multa? Non penso”. Erano state queste le parole di Andrea Pirlo dopo la gara di domenica della sua Juventus contro il Genoa a proposito del gesto di Cristiano Ronaldo che aveva lanciato a terra la maglia, apparentemente come gesto di stizza.

Con il passare delle ore, però, era stato svelato il vero motivo delle sue azioni: il portoghese, infatti, avrebbe solo risposto alla richiesta di un raccattapalle di ricevere in dono la sua t-shirt. CR7 l’avrebbe solo lanciata verso di lui. Intenzioni ben diverse quindi da quello che era potuto sembrare.

Sul tema si è parlato a lungo e adesso, come rivela calciomercato.com che cita Repubblica, un nuovo capitolo della telenovela sembra farsi largo. Infatti, se da una parte l’attaccante della Juventus non verrà punito per il suo gesto, dall’altra a ricevere un provvedimento potrebbe essere il ragazzo dell’U13 che ha chiesto la maglia al portoghese. Da capire ancora se ci sarà solo un rimprovero o anche una multa. Infatti, per le regole interne, è fatto divieto ai raccattapalle chiedere le maglie ai giocatori e interagire con loro.