Cristiano Ronaldo e Lionel Messi avrebbero potuto giocare insieme nello stesso club: il retroscena

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi eterni rivali, ma la storia sarebbe potuta essere ben diversa. I due campioni, sempre l’uno contro l’altro sul campo, avrebbero potuto giocare con la stessa maglia. Il retroscena lo svela Sport.

Nel 2009, quando Cristiano Ronaldo stava lasciando il Manchester United, un intoppo tra Red Devils e il Real Madrid avrebbe potuto portare il portoghese… al Barcellona. Nella squadra blaugrana, all’epoca, Lionel Messi aveva 21 anni ed era alla sua seconda stagione sotto la guida di Pep Guardiola.

RETROSCENA – Nel racconto del periodico spagnolo è spiegato nel dettaglio cosa poteva portare al clamoroso trasferimento di CR7 in blaugran: nel gennaio 2009 le dimissioni di Ramon Calderon da presidente dei blancos, alcune dichiarazioni di Eduardo Fernandez de Blas (all’epoca presidente dell’Etica Madridista ndr) e determinate indiscrezioni lanciate dalla stampa spagnola fecero infuriare Sir Alex Ferguson che stava per far saltare l’accordo tra Manchester United e Real Madrid. Allo stesso tempo anche Vicente Boluda, che prese il controllo in attesa dell’arrivo di Florentino Perez, aveva deciso di non spendere certe cifre per CR7. Nel frattempo il procuratore del calciatore Jorge Mendes decise di valutare altre proposte: una del Manchester City e una del Barcellona. E fu proprio l’offerta del Barcellona a spaventare i blancos. Il CEO José Angel Sanchez convinse i vertici del Real Madrid a credere in Cristiano Ronaldo con la paura che, se il bomber fosse andato ai rivali, i madrileni non avrebbero mai più vinto nulla per almeno 10 anni. Con una telefonata, Sir Alex Ferguson diede l’ok e CR7 passò al Real Madrid. Per qualche istante, però, Ronaldo e Messi furono virtualmente compagni al Barcellona… prima che la storia li mettesse ‘uno contro l’altro’ per oltre un decennio…