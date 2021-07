Cristiano Ronaldo enigmatico su Instagram: “Decision day”

Il post social del portoghese

Potrebbero essere ore caldissime in casa Juventus. C'è fermento in questi minuti dopo un post social di Cristiano Ronaldo che, in quanto a comunicazione, ci sa davvero fare. I rumors di calciomercato sono all'ordine del giorno e il futuro del portoghese, nonostante le frasi di circostanza, sembra essere ancora in bilico. Addio alla Vecchia Signora oppure ultima annata?