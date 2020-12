Cristiano Ronaldo fa 750, ma c’è chi “non è contento”: il messaggio social di Casillas

La Juventus vince e convince in Champions League ma a prendersi la scena, come quasi sempre accade, è Cristiano Ronaldo. Il portoghese è andato a segno nella sfida contro la Dinamo Kiev totalizzando la rete numero 750 in carriera. Numeri impressionanti per l’attaccante ex Real Madrid ma evidentemente non ancora abbastanza per chi lo conosce bene come… Iker Casillas.

CR7 e il tweet dell’amico

Cristiano Ronaldo è stato il primo a guardare avanti mettendo nel mirino quota 800 gol, ovvero il record di Pelé. Come se non bastasse la sua grinta e voglia di fare meglio, sui social è arrivato anche il messaggio di incoraggiamento molto particolare del suo caro amico ed ex compagno ai tempi del Real Madrid Iker Casillas. “Solo 750 gol? Puoi fare meglio!”, ha scritto l’ex portiere spagnolo su Twitter facendo riferimento al record di CR7.

Insomma, il campione della Juventus ha uno stimolo in più, adesso, per fare ancora meglio…