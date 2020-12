Cristiano Ronaldo finalista per due premi al Globe Soccer Awards: “Un onore ricevere pubblici riconoscimenti”

Cristiano Ronaldo, tramite i propri profili sui social, ha voluto condividere la propria gioia per la presenza fra i tre finalisti di due premi del Globe Soccer e non solo. Il portoghese si ritrova a poter combattere per la vittoria di ben due premi prestigiosi che verranno assegnati a Dubai il prossimo 27 dicembre.

Gioia Cristiano Ronaldo

Il portoghese della Juventus concorre per il premio di Giocatore dell’anno e per quello di Giocatore del secolo 2001-2020. Due possibili nuovi trofei che CR7 potrebbe ritrovarsi in bacheca. Ecco il perché delle sue parole al miele: “Sono onorato e orgoglioso di essere fra i finalisti per il Globe Soccer Player of the Year e per il Player of the Century. Per me è sempre un piacere e una grande gioia ricevere pubblici riconoscimenti da parte dei tifosi da ogni parte del mondo”, ha scritto nei suoi post su Twitter e Instagram l’asso della Juventus.