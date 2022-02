Cristiano Ronaldo gioca ma sua madre… gli preferisce lo Sporting Lisbona

Mentre il portoghese era in campo col suo Manchester United, sua madre seguiva allo stadio lo Sporting Lisbona

Redazione ITASportPress

Al cuor non si comanda, anche quando si tratta di "amori calcistici". Chiedere alla signora Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo che ha "tradito" suo figlio per andare a vedere lo Sporting Lisbona in Champions League.

Ebbene sì, perché mentre CR7 era impegnato in quel di Manchester con lo United contro il Brighton, sua madre era invece a Lisbona per godersi lo spettacolo della Coppa dalle grandi orecchie. La mamma di Cristiano Ronaldo si è mostrata via social all'Alvalade per seguire lo Sporting CP di cui è grandissima tifosa. La squadra portoghese, nella quale è cresciuto anche suo figlio, era impegnata nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

La presenza della signora Dolores però non è bastata per portare a casa un bel risultato dato che lo Sporting si è dovuto arrendere con un netto 0-5 che rende difficilissima anche la sfida di ritorno in terra inglese. Una piccola consolazione, però, per rendere la serata meno amara, è stato il gol di suo figlio che in terra inglese è tornato a segnare dopo un lungo digiuno...