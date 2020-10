Cristiano Ronaldo guarda Portogallo con sua maxi TV. I social: “Ma è più grande di casa mia”, “Chi ha scattato la foto?”

La positività di Cristiano Ronaldo al coronavirus ha destato tanta attenzione nel mondo del calcio e non solo. L’asso del Portogallo e della Juventus sta bene e starà in isolamento come da protocollo. Nelle scorse ore l’attaccante ha deciso di tornare in Italia per trascorrere i suoi giorni da solo anziché rimanere nel proprio Paese dove si trovava per gli impegni della Nazionale. Sui social, però, a seguito di una foto in cui il 5 volte Pallone d’Oro si mostrava intento a seguire i propri compagni impegnati in Nations League, si è scatenato un vero e proprio caos.

Cristiano Ronaldo: dalla maxi tv ai dubbi sull’isolamento

Divisa del Portogallo indossata e maxi televisione per seguire i compagni. Cristiano Ronaldo si mostra pronto per il match anche da casa. Ma sui social è polemica. “Chi ha scattato la foto?”, si chiedono in molti.

Altri, invece, si sono concentrati più sulla grandezza della tv: “La sua tv è più grande di casa mia…”, ha detto qualcuno.