Cristiano Ronaldo ha chiesto gli atti dell’inchiesta Juventus: vuole 20 milioni

Secondo quanto si apprende, i quasi 20 milioni spetterebber all'attaccante portoghese da accordi presi in precedenza con la società prima di lasciare l'Italia per volare a Manchester, sponda United.

Pare che CR7, doppo il caos che si è generato in queste ore, si sia già mosso in questa direzione, affidandosi ad un avvocato di fiducia per richiedere gli atti del procedimento penale. In essi sono presenti dei dettagli sulle manovre riguardanti gli stipendi che tra il 2020 e il 2021 hanno differito i pagamenti di alcune mensilità ai giocatori compreso appunto Cristiano Ronaldo. "L'informazione si trova nel faldone numero 14, la richiesta di CR7 è datata 4 novembre, con successivo decreto del pubblico ministero a disporre l’autorizzazione del 10 dello stesso mese", si legge sua rosea.