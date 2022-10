Cristiano Ronaldo ha comprato la villa più costosa del Portogallo (foto)

Se le cose in campo non vanno bene, c'è altro per gioire. E' di oggi la notizia che l'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo ha comprato la villa più costosa del Portogallo. Nonostante sia ancora in costruzione, il valore attuale è di 11 milioni di dollari ma una volta terminati gli interventi, supererà i 21 milioni. Il capitano della nazionale portoghese ha fatto un forte investimento nell'area di Quinta Marinha, situata nella regione di Cascais, a 40 minuti da Lisbona.