Cristiano Ronaldo ha scelto di parlare con i PM di Torino: la Juventus trema

La Juventus aspetta le motivazioni della Corte federale d'appello sulla penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. Solo successivamente, i legali del club bianconero presenteranno ricorso al Collegio di garanzia del Coni, chiedendo di annullare la sentenza.

Ma le vicende problematiche non sono finite dato che parallelamente si va avanti con l'indagine sulla manovra stipendi. Rappresentato dagli avvocati Salvatore Pino e John Shehata, entra in scena anche Cristiano Ronaldo .

Il portoghese, infatti, pare essere pronto a rispondere alle domande dei pm di Torino: Mario Bendoni e Ciro Santoriello, più l'aggiunto Marco Gianoglio. CR7 punta a dimostrare la propria buonafede l'attaccante e per questo collaborerà, rendendosi disponibile ad ogni chiarimento nell'ambito dell'inchiesta Prisma sui conti della Juventus come persona informata sui fatti.

Non solo. Cristiano Ronaldo vuole capire perché non gli siano stati pagati i quasi 20 milioni di euro. Dalle sue parole e quindi anche sulla famosa "carta Ronaldo", potrebbero esserci delle novità. L'udienza preliminare col giudice Marco Picco al tribunale di Torino è prevista per il prossimo 27 marzo.