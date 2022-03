Cristiano Ronaldo ha svelato cosa farà scrivere sulla sua lapide

Il portoghese ha ripreso a segnare e sabato ha realizzato una tripletta

Cristiano Ronaldo ha spinto il suo Manchester United alla vittoria nel match contro il Tottenham di Antonio Conte, realizzando una tripletta all'Old Trafford sabato scorso. L'ex della Juventus si è riscattato ed ha ritrovato il buon umore. Il giornalista del Sun e suo amico personale, Piers Morgan ha parlato di una conversazione con l'attaccante portoghese, che considera il migliore della storia. "La qualità che fa di Cristiano il più grande calciatore di tutti i tempi è la sua enorme fiducia in se stesso, che mi ha spiegato così: “Se non pensi di essere il migliore nel tuo lavoro, allora pensi male". Il giornalista inglese inoltre ha fatto sapere cosa Cristiano Ronaldo farà scrivere sulla sua lapide: "Mi ha confessato che farà mettere questa frase: "N. 1. Non n. 7, ma n. 1". Cristiano Ronaldo è il più grande calciatore che abbia mai giocato a calcio" ha concluso Morgan.