Cristiano Ronaldo, il clamoroso retroscena dalla Spagna: confidenza speciale a Florentino Perez

Una confidenza tra ex ‘amici’. Sarebbe questa la rivelazione che arriva dalla Spagna e che vede protagonisti Cristiano Ronaldo, attuale attaccante della Juventus, e Florentino Perez, presidente del Real Madrid.

Secondo Diario Gol, i due avrebbero avuto uno scambio di battute in occasione dell’ultimo Clasico di Liga tra blancos e Barcellona al quale lo stesso CR7 ha assistito in tribuna stampa. L’ex centravanti del Real Madrid avrebbe confidato al patron merengues la sua voglia di far vincere ancora il club spagnolo: “Se ci fossi ancora io nel Real, saremmo i grandi candidati per vincere tutto, dalla Liga alla Champions”. Queste le parole che Cristiano Ronaldo avrebbe detto a Perez. Una confidenza privata che dà nuova linfa a tutti i rumors che vorrebbero il portoghese di ritorno nella capitale madrilena. Anche se, in questo momento, la pista non sembra percorribile.