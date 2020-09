Cristiano Ronaldo, il ct del Portogallo: “Può giocare fino a 40 anni ma non so se lo farà perché…”

Cristiano Ronaldo può facilmente giocare fino ai 40 anni ma… sempre che lo voglia. Questa in sintesi l’idea del commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos che ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di TVI24.

Santos: “Cristiano Ronaldo fino a 40 anni ma…”

“Cristiano è pronto a giocare fino a 40 anni, ma non sa se accadrà”, ha esordito Fernando Santos. “Credo che ad un certo punto potrebbe sentire di non avere più le stesse condizioni per essere il giocatore che è. CR7 non certo quel tipo di calciatore che vuole abbassare il suo livello. Dunque, se sentirà questa cosa la farà. Quando sentirà di non poter più essere quel calciatore che tutto il mondo ha conosciuto non sarà certo un ‘Ronaldinho’, e attenzione, non intendo il brasiliano, intento un Ronaldo più piccolo e meno forte di quello che è”.

