Cristiano Ronaldo, il giovane U23 Peeters rivela: “In allenamento ci dicono di andarci piano con i tackle”

Daouda Peeters parla in patria ai microfoni di RTFB. Il giovane calciatore della Juventus, al momento aggregato alla squadra Under 23 ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e del rapporto con lui in campo, soprattutto in allenamento con alcune particolari attenzioni proprio nei suoi confronti.

Peeters: “Ci dicono di stare attenti agli interventi su CR7”

“La prima volta ci siamo incontrati in palestra, lui era su una macchina. Mi ha salutato e mi ha fatto domande sul Belgio e sulla Guinea”, ha detto Peeters su Cristiano Ronaldo. Poi ha anche rivelato: “In allenamento lo staff ci dice di stare attenti, Cristiano Ronaldo è un grande capitale del club. Un giovane vuole mettersi in mostra e lasciare il piede….ma bisogna stare attenti”.