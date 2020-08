Cristiano Ronaldo, il messaggio alla Juventus per la prossima stagione

Neppure il tempo di fare festa per il nono scudetto di fila della Juventus, che Cristiano Ronaldo guarda già avanti. L’asso portoghese, in attesa di giocare la sfida di Champions League contro il Lione, ha ripercorso i sue anni in maglia bianconera con un messaggio social su Instagram mettendo in chiaro anche il suo futuro.

Cristiano Ronaldo: il messaggio alla Juventus

“Sono felice di aver vinto gli ultimi due dei nove scudetti di Serie A della Juventus! Alcune persone penseranno che sia stato facile, ma non lo è stato!”, ha scritto Cristiano Ronaldo. “Anno dopo anno con talento, dedizione e duro lavoro si è in grado di raggiungere i propri obiettivi e diventare migliore di prima! Avanti per il mio terzo campionato!”, ha concluso CR7 prieattandosi al prossimo campionato e sottolineando gli hashtag dello scudetto dei suoi 31 gol.