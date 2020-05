Cristiano Ronaldo, il nuovo look lo svela Georgina…

“Mi piace trascorrere il tempo con i miei amori. Soprattutto se devo sistemare le trecce e il modello è bravo e sa stare fermo”, con queste parole Georgina Rodriguez ha annunciato il nuovo look di Cristiano Ronaldo, il tutto rigorosamente sui social.

Nelle scorse ore, l’asso portoghese ha fatto ritorno alla Continassa per i test medici e la ripartenza delle attività di allenamento della Juventus. Ora, CR7 si prepara al meglio pensando anche alla nuova capigliatura. Non solo campo, quindi per Cristiano Ronaldo che è tornato alla corte di Maurizio Sarri e non vede l’ora di scendere di nuovo sul prato per la Serie A e la Champions League.