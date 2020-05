Cristiano Ronaldo, il nuovo look scatena i social e lui diventa… punk

Cristiano Ronaldo cambia look. Lo scatto delle scorse ore pubblicato su Instagram dal fenomeno portoghese ha scatenato l’ironia social. Lui ha chiesto l’approvazione ma nonostante i tanti messaggi positivi, sono arrivati anche quelli negativi e i… fotomontaggi.

Simpatico quello che sta facendo il giro del web in queste ore: Cristiano Ronaldo in versione punk. Nella foto reale, il portoghese si è mostrato ben diverso rispetto a qualche settimana fa: addio treccine, preparate di recente con cura dalla bella Georgina, ecco la nuova versione di CR7 con capelli mossi e in parte raccolti sulla destra. Immediata l’ironia per questo fotomontaggio che lo vede con borchie al collo, piercing e capelli viola…