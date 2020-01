Cristiano Ronaldo, il retroscena dopo la tripletta al Cagliari: ecco cosa ha fatto subito dopo…

Cristiano Ronaldo è reduce dalla tripletta in campionato contro il Cagliari. L’attaccante della Juventus ha messo a segno il suo primo tris in Serie A e si è portato il pallone a casa. Abitazione nella quale ha deciso di passare anche i momenti successivi al match contro i sardi.

Infatti, come riporta calciomercato.it che cita Tuttosport, CR7 ha fatto costruire in casa sua una palestra simile a quella di un centro sportivo in modo da poter svolgere in tutta serenità le attività di recupero fisico dopo ogni gara. Lo stesso ha fatto dopo il match contro il Cagliari. Recupero muscolare con tanto di crioterapia. Cristiano Ronaldo si prepara alla seconda parte di stagione con due obiettivi ben chiari: vincere scudetto e Champions League.