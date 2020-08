Cristiano Ronaldo, il retroscena: ha ammesso di voler giocare al Psg

Cristiano Ronaldo avrebbe espresso il desiderio di giocare con il Paris Saint-Germain. Questa la bomba che arriva dalla Francia sull’attaccante della Juventus. A riportare il retroscena è France Football che parla di un momento preciso della stagione in cui il portoghese avrebbe mostrato il suo malcontento in quel di Torino.

Cristiano Ronaldo al Psg. il retroscena

Il noto giornale francese analizza un momento specifico dell’annata della Juventus, ovvero la partita casalinga contro il Lokomotiv Mosca nella fase a gironi di Champions League quando i bianconeri vinsero 2-1 ma non fecero per nulla contento il portoghese che, da quel momento, ha iniziato ad esprimere insoddisfazione per la squadra con un incontro con la dirigenza. In quel faccia a faccia, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto di continuare la carriera al Psg attirato anche dall’idea di giocare con Neymar e Kylian Mbappé. A bloccare il malconento era stata poi la pandemia che ha costretto CR7 a cambiare decisamente atteggiamento anche se, stando sempre a France Football, il portoghese a Torino non è felice anche se non può considerarsi allo stesso tempo triste…

