Cristiano Ronaldo, il siuu diventa scudo energetico nel trailer per Garena Free Fire

Cristiano Ronaldo ancora protagonista ma questa volta non sul campo da calcio bensì in battaglia e su un videogame. Nei mesi scorsi era stato reso noto come l’attaccante della Juventus sarebbe diventato un supereore, Chrono per la precisione, per il videogioco Garen Free Fire. Da bomber a cacciatore di taglie proveniente dai bassifondi di una megalopoli futuristica che, armato fino ai denti, è pronto a farsi strada mietendo vittime.

Il gioco ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni e sta spopolando sul web. Nel trailer condiviso in queste ore da CR7 su Instagram, anche alcuni dettagli del gameplay dove il celebre “siuuu” di esultanza dopo un gol è diventato uno scudo energetico di protezione…