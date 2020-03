Cristiano Ronaldo in isolamento a Madeira: gli scatti ‘rubati’ del portoghese a casa

Dopo il caso di coronavirus alla Juventus di Daniele Rugani tutti i calciatori sono in isolamento precauzionale. Anche Cristiano Ronaldo nonostante il fuoriclasse si trovi a Madeira. CR7 era partito nelle ore precedenti all’uscita dell’ufficialità della positività al Covid-19 del compagno di squadra per recarsi in Portogallo a visitare la madre.

Come mostrano alcune immagini pubblicate anche da Goal, l’attaccante della Juventus è stato “paparazzato” in isolamento nella sua super-villa a Funchal, a Madeira. Cristiano Ronaldo trascorre quindi le sue giornate in compagnia di Georgina in attesa di poter fare ritorno a Torino. Apparentemente il giocatore sembra star bene.