Cristiano Ronaldo in lacrime: “Mio padre non ha visto quello che sono diventato…”

Siamo abituati a vederlo sicuro, sorridente, quasi sempre a festeggiare un gol o un trofeo. Cristiano Ronaldo, però, si rivela fragile, addirittura in lacrime quando parla di suo padre. L’intervista rilasciata dal portoghese a Piers Morgan, storico conduttore inglese di ITV, che andrà in onda interamente martedì, rivela un CR7 davvero inedito. Soprattutto quando si parla di suo padre.

IN LACRIME – “Non ho davvero mai conosciuto mio padre al 100%. Era una persona che era sempre ubriaca. Non ci ho mai parlato, non abbiamo mai avuto una conversazione normale. È stato complicato”, ha detto Cristiano Ronaldo. Un pensiero che lo rende triste, soprattutto quando afferma di non essere riuscito a fargli vedere cosa sia diventato: “Essere il numero uno senza che lui lo abbia mai saputo, senza che mi abbia mai visto ricevere un premio, senza che abbia visto quello che sono diventato”, ha spiegato l’attaccante della Juventus visibilmente provato.

Suo padre, infatti, è morto nel 2005, prima che Cristiano Ronaldo – già grande campione -, diventasse quel mostro sacro che è oggi…