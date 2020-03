Cristiano Ronaldo in quarantena a Madeira: il suo segreto per affrontare questi giorni

Cristiano Ronaldo non farà ritorno in Italia. Non prima, almeno, di aver trascorso le canoniche due settimane in isolamento dopo il caso di coronavirus che ha colpito il suo compagno di squadra della Juventus Daniele Rugani.

Lo hanno annunciato i media portoghese e italiani e la conferma della quarantena obbligatoria del portoghese a Madeira trova risalto in alcuni post pubblicati dalla sorella del fenomeno Katia Aveiro su Instagram. La donna ha fatto vedere quale sarà il segreto di Cristiano Ronaldo nell’affrontare queste ore di solitudine: la famiglia. Prima alcuni scatti presumibilmente del compleanno appena festeggiato dalla Aveiro, poi un’altra immagine dei piccolo figli del giocatore, vero motivo per cui si deve pensare positivo e avere la forza di affrontare tutto.