Cristiano Ronaldo inserito nel Dream Team di France Football: “Che spettacolo!”

France Football ha deciso di schierare idealmente in campo i migliori undici giocatori di sempre, ognuno nel suo ruolo (o quasi pensando al caso di Pelé). Un vero e proprio Dream Team composto interamente da stelle. Basti pensare al reparto avanzato, con Leo Messi inserito tra i due Ronaldo, Cristiano e il Fenomeno brasiliano. Un tridente capace di macinare gol a ripetizione e un vero e proprio incubo per qualsiasi difesa.

ONORE

Per il portoghese è l’ennesimo riconoscimento di una carriera incredibile. Il campione lusitano ha affidato a Twitter i suoi pensieri: “Sono molto onorato di far parte della France Football’s all time 11. Che spettacolare Dream Team. Tutti meritano il mio rispetto e la mia ammirazione e sono ovviamente orgoglioso di figurare tra giocatori straordinari. Grazie!”.