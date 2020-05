Cristiano Ronaldo: invasione social con comico Bruno Nogueira

Cristiano Ronaldo è solito calcare il terreno di gioco e restare in campo per tutti i novanta minuti. Questa volta, però, il portoghese è stato protagonista di… un’invasione. L’asso della Juventus è apparso improvvisamente nel corso di una trasmissione in diretta su Instagram dell’umorista portoghese Bruno Nogueira. “Volevo solo salutarti, domani ho l’allenamento”, ha detto CR7 tra lo stupore del comico e dei fan che seguivano l’evento live.

Nella serata di ieri, il comico portoghese Bruno Nogueira ha concluso in modo molto originale la sua trasmissione su Instagram Como é que bicho mexe?. L’umorista e il collega Nuno Markl hanno passeggiato per le strade di Lisbona e delle contee vicine parlando ed intrattenendo i fan. Ma ad un certo punto, chiamando di volta in volta nuovi ospiti ecco la richiesta inaspettata di partecipazione alla trasmissione da parte di Georgina Rodriguez. Tra la stupore iniziale e anche una nota di incertezza, i due hanno accolto la videochiamata in diretta ma a svelarsi al pubblico ecco apparire Cristiano Ronaldo. Inizialmente il giocatore della Juventus non si vedeva a causa della poca luce ma dopo aver acceso la lampada accanto al letto, CR7 si è rivelato. “Un grande abbraccio a tutti”, ha detto l’attaccante. Ora devo andare a letto perché domani devo allenarmi”. Un saluto di pochi minuti ma che ha prodotto un boom alla diretta dei comici che hanno raggiunto quota 158 mila utenti online. Un’invasione social niente male…