Cristiano Ronaldo, la fascia gettata a terra in beneficenza per aiutare bambino serbo

Un gesto che ha generato tantissime polemiche: la fascia da capitano buttata a terra da Cristiano Ronaldo dopo il gol fantasma in Serbia-Portogallo si trasformerà in qualcosa di positivo. Ebbene sì, perché stando a diversi media, nello specifico a Telegraf.rs e Sta.si, la fascia è stata messa all’asta sul sito Limundo e il ricavato andrà in beneficenza allo scopo di aiutare un bambino serbo.

Da quanto si apprende, la fascia gettata a terra da Cristiano Ronaldo dopo il gol non assegnato nel recente match del Portogallo contro la Serbia sarebbe stata raccolta da un lavoratore dello stadio che ha deciso di metterla all’asta allo scopo di raccogliere fondi per sostenere i trattamenti medici necessari a Gavrilo Djurdjevic, un bambino di sei mesi di Kragujevac, afflitto da atrofia muscolare spinale.