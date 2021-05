Cristiano Ronaldo, la madre promette: “Lo convincerò a tornare allo Sporting”

Parla la signora Dolores Aveiro, madre di CR7

La mamma è sempre la mamma e per questa ragione bisogna crederle. Soprattutto se parliamo della signora Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, alla quale il fenomeno portoghese è davvero tanto legato. La donna, nel corso della festa dello Sporting Lisbona per la vittoria del titolo in Portogallo, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni davvero importanti relativamente al futuro di suo figlio.