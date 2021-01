Cristiano Ronaldo, la madre rivela: “Mangia una pizza alla settimana, ma per smaltirla…”

Anche Cristiano Ronaldo, ogni tanto, si concede uno strappo alle regole. In questo caso alla sua dieta ferrea. A rivelare quella che sembra essere una “debolezza” culinaria, è stata sua madre Dolores Aveiro che, intervenuta nel corso della trasmissione Mãe Energia, ha raccontato quali siano i cibi preferiti di suo figlio.

Cristiano Ronaldo, la confessione della madre

Il fuoriclasse del Portogallo e della Juventus, come noto, segue un programma di alimentazione e allenamenti molto rigido e, come da poco confessato, sta cercando di portare “sulla buona strada” anche suo figlio Cristianinho. Ma per la verità, CR7 qualche strappo alle regole lo fa. Sua madre ha infatti raccontato: “Il suo piatto preferito è il balcalhau a bras, ma a mio figlio piace anche la pizza“, ha detto Dolores. “La mangia una volta a settimana, ma quando ha finito fa una serie infinita di flessioni per poterla subito smaltire”.

E in effetti, per avere un fisico così…