Cristiano Ronaldo, la mamma accusa: “Senza ‘mafia’ nel calcio, mio figlio avrebbe vinto più Palloni d’Oro…”

Parole roventi quelle di Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo. La donna, parlando a margine di un evento a Madeira, città natale del fenomeno portoghese, in occasione del 106° anniversario dello storico club Madeira Union, si è espressa molto duramente riguardo ad alcuni temi caldi del calcio mondiale.

MAFIA – “C’è una mafia. È la parola giusta per definirla. C’è una mafia del calcio. Basta vedere tutto quello che è successo e capirete che è proprio così, se non ci fosse stata mio figlio avrebbe vinto più Palloni d’oro. Se fosse stato spagnolo o inglese, non farebbero quello che hanno fatto, ma dal momento che è portoghese e di Madeira… beh, è successo”. E sulla possibile vittoria del sesto Pallone d’Oro da parte di Cristiano Ronaldo: “Non so se lo vincerà, ma ho fiducia in lui. E credo che se lo meriti se guardiamo tutto quello che ha fatto in questo anno”.