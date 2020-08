Cristiano Ronaldo, la sorella lo esalta e punge la Juventus: “Sei il migliore ma da solo non potevi fare di più”

Che Cristiano Ronaldo sia molto legato alla sua famiglia è ben noto. Lo stesso si può dire del contrario con la mamma Dolores e le sorelle sempre molto attente alle vicende che riguardano il noto fratello. Ecco perché, ancora una volta, non stupisce il messaggio social pubblicato da Elma Aveiro, sorella dell’asso della Juventus. La donna ha detto la sua commentando l’esito della sfida di Champions League contro il Lione.

Elma Aveiro: “Sei il migliore, ma da solo non potevi fare di più”

“Hai fatto meglio di chiunque altro. Sono orgogliosa di vederti giocare e vedere la tua dedizione, ma purtroppo da solo non puoi fare tutto”, ha scritto sul proprio profilo Instagram Elma Aveiro riferendosi a Cristiano Ronaldo. “Di più è impossibile! Sai che il calcio è così, ma devi pensare di aver fatto del tuo meglio e di essere ancora il migliore”. Insomma, un messaggio di sostegno per il fratello, ma anche una bella frecciata ai compagni della Juventus, evidentemente non all’altezza del 5 volte Pallone d’Oro.