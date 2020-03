Cristiano Ronaldo, l’amico è sicuro: “Vuole tornare al Real Madrid…”

Edu Aguirre, giornalista spagnolo e personaggio molto vicino a Cristiano Ronaldo e definito da tutti suo amico ha parlato a seguito del Clasico tra Real Madrid e Barcellona ai microfoni di Chiringuito Tv. Dichiarazioni forti che fanno tremare la Juventus perché vogliono l’asso portoghese desideroso di tornare in Spagna alla corte dei blancos.

“So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid”, ha detto Aguirre in riferimento anche alla presenza dell’asso portoghese al Santiago Bernabeu per la partita di ieri notte di Liga. “Ha sentito l’affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato. Ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro, non lo può sapere nessuno”.