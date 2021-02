Cristiano Ronaldo, l’ex preparatore: “Come Ibrahimovic. Può giocare sino a 40 anni…”

Nel giorno del 36esimo compleanno di Cristiano Ronaldo, Tuttosport ha intervistato Giovanni Mauri, storico preparatore di fiducia di Carlo Ancelotti che ha allenato anche CR7 ai tempi del Real Madrid. L’uomo si è soffermato proprio sul portoghese e sulle sue doti fisiche nonostante l’età “avanzata” dell’attaccante juventino.

Cristiano Ronaldo come Ibrahimovic

“Quando è arrivato in Italia, dissi subito che era un atleta fuori dalla norma e che avrebbe solo avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi”, ha spiegato Mauri su Cristiano Ronaldo. “Adesso che l’ha fatto segna di più. Questi anni alla Juventus lo confermano come una delle più importanti figure calcistiche di sempre”.

Dal fuoriclasse portoghese ad un altro highlander del calcio: Zlatan Ibrahimovic: “Il rinnovo di CR7 lo porterebbe a giocare fino a 38 anni? Ho allenato diversi quarantenni, come Maldini o Costacurta. E al Psg anche Ibrahimovic ed ero sicuro che sarebbe arrivato a giocare fino a 40 anni. Sono tutti atleti che hanno una grande flessibilità, nonostante la potenza. Ibrahimovic ha una mobilità da ballerino nonostante pesi quasi cento chili. Sono come dei cavalli purosangue: sembra un controsenso e invece è il segreto della loro velocità. Cristiano Ronaldo fa parte di questa categoria e può sicuramente restare ad alti livelli fino a 40 anni“.